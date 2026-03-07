Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Münasebetiyle Verilen İftar programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Muhterem eşim ve sevgili kızlarımla birlikte, bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyorum.

Bugün dünya büyük bir gelir dağılımı adaletsizliğiyle karşı karşıya bundan en çok kadınlar mağdur oluyor. Bugün dünyada batıl inançlardan asabiyede yanlış örf ve adetlerden kaynaklanan ayrımcılık var. Bu durum en çok kadınları olumsuz etkiliyor. Bugün dünyayı devasa bir markete dönüştüren tüketim çarkı öncelikle kadınlık onurunu hedef alıyor, en fazla kadın emeğini sömürüyor.

Her birinize, sizlerin şahsında, ülkemdeki tüm kadınlar, Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına, demokrasimizin güçlenmesine, refah çıtasının yükselmesine yaptığınız katkılardan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum.

(İranlı anneler) Ülkemizdeki kadınlar adına kendilerine bir kez daha taziyelerimizi iletiyor, acılarını yürekten paylaştığımızı ifade ediyorum. Dünyanın farklı yerlerinde çatışma var. İran gibi nerede bir yangın varsa oraya su taşıyoruz.

Gazze'de İsrail'in iki yıl boyunca katlettiği 72 binden fazla kardeşimizin çoğu kadın ve masum çocuklar. Suriye'de 13,5 yıllık zulmün ardından kayıplarını yüreklerine gömerek yeniden hayata tutunmaya çalışanların çoğu kadın ve çocuklar. Afrika'da kıtlığın, açlığın ve her gün biraz daha derinleşen yoksulluğun yükü altında ezilen yine kadın ve çocuklar. Komşumuz İran'a yönelik saldırıların yükünü sırtlanmak zorunda kalanların ekseriyeti aynı şekilde kadın ve çocuklar.

Bugün maalesef başta bölgemiz olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde çatışma var. Bunun acısını en çok kadınlar çekiyor.

Türkiye, yakın çevresinden başlayarak yeryüzünün farklı noktalarındaki bu adaletsizliklere, zulümlere en güçlü tepkiyi veren ülkelerin başında geliyor

Irk ayrımcılığı, mezhep ayrımcılığı, köken ayrımcılığı bizim kitabımızda yazmadığı gibi cinsiyet ayrımcılığı da bizim kitabımızda yer almaz

Küresel tüketim çarkının kadın emeğini sömürmesine, kadını metalaştırmasına özellikle karşı durmak da insanlığımızın gereğidir.

Her kim kadına ve çocuğa şiddet uyguluyorsa zulmediyorsa insanlıktan nasibi almamış demektir.

Kadın kamu çalışanlarının oranı, sadece son 12 yılda, yüzde 34,2'den yüzde 43,38'e yükseldi

Göreve geldiğimizde yüzde 27,9 olan kadınların, iş gücüne katılım oranını yüzde 34,7 ye çıkardık. Aynı dönemde kadın istihdam oranı yüzde 25,3 den yüzde 31,7 ye çıktı.

Kadını ve erkeği cinsiyetçi paranteze hapsedenler aslında her ikisinin de önce insan olduğu gerçeğini perdeliyor demektir.

28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetinin kamuda kadınlara kapattığı tüm kapıları ardına kadar biz açtık.