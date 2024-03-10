Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de: Özgür efendi 'Mazlum'a döndü, her canı sıkılan tekme tokat dalıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* İzmir'in yaralarını sarmaya az kaldı. Ama durmayacağız, 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak.

* Tarih boyunca Ege'nin en ışıltılı, en hareketli, en müreffeh şehri İzmir, ihmallerin pençesinden hep yerinde saydı. İzmir hizmet fukaralarından kurtulacak.

* (Muhalefete tepki) Yüzlerine Atatürk maskesi takıp yan gelip yattılar.

* Yüzlerine Atatürk maskesi takıp her dönem yan gelip yattılar, yetmedi, kendi içlerinde çıkar kavgasına tutuştular.

* Terör örgütleriyle gizli saklı anlaşmalar yaptılar. İzmir'in yetki verdikleri ne yaptı?

* CHP'nin sırtındaki belediyelere kimlerin taşınacağını biliyor musunuz, böyle siyaset olur mu?

* Sırf bize kaybettirsin diye ortaya sürdükleri kimi partilere ve adaylara ne verdiklerinden, ne vaat ettiklerinden haberdar mısınız? Böyle siyaset olur mu?

* CHP'nin başında güya bir genel başkan var ama varlığı yokluğu belli değil. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. Özgür efendi, Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor.

* CHP'nin Genel Merkezi ve adaylarıyla kendini kaptırdığı promosyon siyaseti belki bir yere kadar işe yarayabilir fakat nihayetinde milletin irfanına çarpıp darmadağın olur. İçler acısı durumdalar.

* "Kent Uzlaşısı" adı altında gizli saklı iş çeviriyorlar. Ülke düşmanlarıyla kol kolalar.

* Şu İzmir'de tüm ilçeleri alalım. Allah aşkına yaptıkları bir hizmet var mı? Şu Körfez'in çektiği nedir? Pisliği görüyorsunuz değil mi? İzmirli buna mahkum mu? İzmir buna layık mı?

* İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp duran 'Tutmayın küçük enişteyi' karakteri var. Kibirli bir eda ile habire atıp tutuyor ama herhangi bir icraatı vaki değil. Zaten yarım gün mesai yapıyor.

* Şu anda İzmir mitinginde 100 bin kişi var.

* Ülke bunların (muhalefet) elinde kalsa neler olabileceğini, hangi facialarla karşılaşabileceğimizi Mayıs ayından bu yana yaşananlara bakarak görebiliriz.

* Tüm kadrolarımızla, milletimizin hizmetkarı olarak yolumuza devam ediyoruz.

* Bizde kibir olmaz, enaniyet olmaz, riyakarlık olmaz. Bizde sadece eser olur, hizmet olur, çalışmak olur.

* İzmir'in yatırım eksiklerini en kısa sürede tamamlayarak kayıp yıllarını telafi etmek istiyoruz. Belediyecilik zaten bizim işimiz.

* Hala korku siyaseti ile iradenize ipotek koymaya çalışanlar varsa emin olun terk dertleri sizin bu hassasiyetinizi istismar etmektir. Bizim öyle bir gündemimiz yok

* 21 yıldır tek başımıza iktidarız. Şayet başka bir niyetimiz olsaydı şimdiye kadar ortaya çıkardı. Onca yılın ardından artık kimsenin hayat biçimiyle derdimizin olmadığını herhalde kabul etmeyen kalmamıştır.

* Sadece ülkemizin değil dünyanın en nadide köşelerinden bu şehri, kadim tarihine ve potansiyeline uygun bir seviyeye getirmeye talibiz.

* Biz projelerimizle konuştuk, konuşuyoruz. Bu anlayışla İzmir'e 21 yılda günümüz rakamlarıyla 449 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.

* Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifinizi şimdiden tebrik ediyorum.

* 31 Mart'ta milli irade bayramını kutlayacağımıza inanıyorum.

* Biz İzmir'i bu CHP zihniyetine bırakmayacağız. Gerekenleri merkezi yönetim olarak biz yapacağız.

* Gençlik ve sporda 26 bin 431 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binalarını hizmete açtık. Peki İzmir Belediyesi acaba kaç tane yurt binası yaptı? Hiç gördünüz mü? Ama yalan bol, laf ola beri gele.

* İzmir'de 94 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek olan 5 baraj daha inşa ediyoruz. Bitirdiğimiz sulama tesisleri ile 500 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimize yıllık 3 milyar 750 milyon lira zirai gelir artışı sağladık.

* Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan aşağı yenileyerek yolcu sayısını 5 katına çıkardık. 20 yıl önce Adnan Menderes Havalimanı'nın halini düşünün, neydi? Biz geldik ne oldu.

* İzmir'in önündeki engelleri dağ gibi sağlam adayımız Hamza kardeşimle birlikte birer birer kaldıracağız.