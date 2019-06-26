Başkan Erdoğan Japonya ve Çin´e gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 liderler zirvesine katılmak üzere bugün Japonya´ya gidecek. Erdoğan, 29 Haziran´da zirvenin sona ermesinin ardından resmi ziyarette bulunmak üzere Çin´e geçecek.
- DHA
Cumhurbaşkanlığı´ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28-29 Haziran tarihlerinde Japonya´nın ev sahipliğinde Osaka'da gerçekleştirilecek 14´üncü G20 liderler Zirvesi´ne katılacak
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