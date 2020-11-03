Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'deki depremde ölüm sayımız 110 oldu. Yaralı sayımız bin 27 kişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arama-kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki son kişiye de ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 5 yıl içinde 1,5 milyon konutun dönüşümünü hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki 5 yıl içinde 1,5 milyon konutun dönüşümünü hedefliyoruz."
Erdoğan: "Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın Halkbank'tan kullandığı kredilerin taksit ödemeleri faizsiz olarak 1 yıl ertelendi."