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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

03 Kasım 2020 Salı 19:30 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 19:42
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'deki depremde ölüm sayımız 110 oldu. Yaralı sayımız bin 27 kişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arama-kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki son kişiye de ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 5 yıl içinde 1,5 milyon konutun dönüşümünü hedefliyoruz 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki 5 yıl içinde 1,5 milyon konutun dönüşümünü hedefliyoruz."

Erdoğan: "Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın Halkbank'tan kullandığı kredilerin taksit ödemeleri faizsiz olarak 1 yıl ertelendi."

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