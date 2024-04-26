Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Afrika'dan Asya'ya Amerika'dan Avrupa'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki bütün Kudüs sevdalılarına selamlarımı gönderiyorum"

"(Parlamenterler Arası Kudüs Platformu) Platform, faaliyetleriyle toplantı ve konferanslarıyla Filistin davasının küresel ölçekte sesi ve nefesi oldu."

"Müslüman olmanın, Müslümanca yaşamanın hakkı, hukuku ve adaleti cesaretle savunmanın gerçekten zor olduğu günlerden geçiyoruz."

"İlk kıblemiz Mescid-i Aksan'ın mahremiyetini, tarihi statüsüne yönelik tacizler giderek artıyor. İşgalci İsrail tarafından Kudüs'ün kadim kimliği adım adım yok ediliyor. Haçlı zihniyeti hortlatılmak isteniyor"

"Kudüs-ü Şerif'in her köşesinde bu kutlu beldeye 400 yıl boyunca hizmet etmiş kahraman ecdadımın izi, eseri ve mührü vardır. Kimse bu izleri silemez."

"Netanyahu kendisinden önceki caniler gibi adını 'Gazze Kasabı' olarak tarihe utançla yazdırmıştır."

"Modern dönem firavunlarını görmek isteyen hiç uzağa gitmesin, son 203 gündür 35 bin Filistinliyi acımasızca katledenlere baksın."

"Ne yaparsanız boş, ne kadar uğraşsanız beyhude. Tayyip Erdoğan'ın kalbine zincir vuramazsınız. Sizin tehditlerinize ve baskılarınıza asla boyun eğmeyiz."

"Sizin tehdit ve baskılarınıza asla boyun eğmeyiz. Ey Netanyahu, 'Ya Rab Kahhar ismi şerifinle tecelli ederek başta Netanyahu olmak üzere bu Siyonistleri kahru perişan eyle' (Amin). Birileri yolundan dönse de biz dönmeyeceğiz"

"Biz şartlara göre, esen rüzgara göre, sözünü, duruşunu, tavrını belirleyen tatlı su siyasetçilerinden değiliz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık."