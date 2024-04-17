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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kapımız açık' demişti! Özgür Özel'den cevap geldi

Dün kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in randevu talebine ilişkin 'Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz' demişti. Bu konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den cevap geldi.

17 Nisan 2024 Çarşamba 19:54 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kapımız açık' demişti! Özgür Özel'den cevap geldi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonrasında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istediğini açıklamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "KAPIMIZ AÇIK" DEMİŞTİ

Dün kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in randevu talebine ilişkin "Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

Özel, önümüzdeki günlerde Başkan Erdoğan ile yüz yüze görüşeceklerini duyurdu.

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