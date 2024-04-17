CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonrasında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istediğini açıklamıştı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "KAPIMIZ AÇIK" DEMİŞTİ
Dün kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in randevu talebine ilişkin "Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.
Özel, önümüzdeki günlerde Başkan Erdoğan ile yüz yüze görüşeceklerini duyurdu.