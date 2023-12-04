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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gitti! Gündem Gazze

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a gitti.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 10:18 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gitti! Gündem Gazze
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle iki ülke arasında 4-5 Aralık'ta düzenlenecek toplantıya katılacak olan Erdoğan, "TRK" uçağı ile saat 13.00'te Katar'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan'la birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Doha'ya gitti.

- ERDOĞAN, KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ 44. ZİRVESİ'NE DE KATILACAK

Türkiye-Katar ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirileceği Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'nda, iki ülke arasındaki işbirliğinin muhtelif alanlarda daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak.

Stratejik ortak Katar ile yapılacak görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

Konsey toplantısı vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin Dönem Başkanı olduğu Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesi'ne de resmi ziyaret kapsamında iştirak edecek.

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