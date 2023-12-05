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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile saat 14.30'da Katar'ın başkenti Doha'dan ayrıldı.

AA5 Aralık 2023 Salı 14:46 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile Türk ve Katarlı ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Keşir, Derya Ayaydın, MHP milletvekilleri Abdurrahman Başkan ile Naci Şanlıtürk, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Katar'dan ayrıldı.

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