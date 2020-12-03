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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

03 Aralık 2020 Perşembe 14:01 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 14:02
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