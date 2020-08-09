Cumhurbaşkanı Erdoğan: 150 ülkeye sağlık malzemesi desteği sağladık

09 Ağustos 2020 Pazar 20:20 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 20:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'ne yaptığı açıklamada "Bugüne kadar 150 ülke ve 6 uluslararası kuruluşun sağlık malzemesi desteği talebini biz karşıladık" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin sürekli eleştirdiği, 'gereksiz' dediği sağlık yatırımlarımızın kıymeti salgın döneminde çok iyi anlaşılmıştır."dedi.







Erdoğan: "Şehir hastanelerimiz salgın döneminde en çok istifade ettiğimiz, en çok gurur duyduğumuz sağlık tesislerimizden biri oldu."