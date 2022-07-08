Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla videomesaj paylaştı.

Milletin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramı'nın ayrılmaz bir parçası olan Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızın ibadetlerinin kabul olmasını Allah'tan diliyorum. Kendileri keserek veya vekalet yoluyla kestirerek Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in teslimiyetiyle Rabbimize kulluklarını gösteren vatandaşlarımın kurbanlarının da kabul olmasını Allah'tan temenni ediyorum" dedi.

Erdoğan bayram mesajını şöyle sürdürdü:

"Bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesi ve kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olması niyazıyla "Yaza dönsün kışınız bayramlar bayram olsun dert görmesin başınız bayramlar bayram olsun otlar dikenler dolsun nemrutların çanına kolay gelsin işiniz bayramlar bayram olsun" diyorum. Bizleri bir Kurban Bayramı'na daha sağlıkla, huzurla, esenlikle kavuşturan Rabbimize hamdüsena ediyorum.Bayramları yakın çevrelerinden başlayarak tüm mazlumların ve mağdurların yüzlerini güldürecek hayrühasenat vesilesi kılan kardeşlerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Medeniyetimizden ve kültürümüzden tevarüz ettiğimiz bayramları, çocuğundan yaşlısına tüm insanlarımızın sevinç günleri haline dönüştüren geleneklerimizi özellikle yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum."