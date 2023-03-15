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Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan liderleriyle görüştü. Liderleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Mirziyoyev, İlham Aliyev ve Sadır Caparov ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

AA15 Mart 2023 Çarşamba 22:34 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Erdoğan ve Mirziyoyev, merdivenlerde Türkiye ve Özbekistan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Aliyev'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

SADIR CAPAROV İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

Caparov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada Erdoğan ve Caparov, merdivenlerde Türkiye ve Kırgızistan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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