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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis toplantısında ''reform'' mesajı verecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis toplantısında ''reform'' mesajı verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Kasım 2023'ten bu yana ara verdiği TBMM'deki grup toplantılarına yeniden başlıyor. 16 Nisan'da konuşma yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda Orta Vadeli Program (OVP), 12. Kalkınma Planı ve yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunacağı tahmin ediliyor.

8 Nisan 2024 Pazartesi 10:07 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis toplantısında ''reform'' mesajı verecek
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TBMM Genel Kurulu, uzun bayram tatilinin ardından 16 Nisan'da yasama faaliyetlerine yeniden başlayacak. Temmuz ortasına kadar mesaisini kesintisiz sürdürmesi beklenen Meclis'in ilk çalışma haftasında liderler de haftalık grup toplantılarında konuşacak. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 29 Kasım 2023'ten bu yana ara verdiği Meclis Grup konuşmalarına devam edecek.

Erdoğan'ın konuşmasında iç ve dış gündemin yanı sıra seçimlere ve ekonomide izlenecek yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Yeni dönemde Meclis çalışmalarına ilişkin görüş ve tespitlerini de vekillere aktaracak olan Erdoğan, Orta Vadeli Program (OVP) ve 12'nci Kalkınma Planı etrafından yürütülecek reformlara değinecek. Bu konuda Meclis düşen görevleri anımsatacak Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin de konuşacak. Erdoğan'ın yeni, sivil, kapsayıcı ve çoğulcu bir anayasanın gerekliliğine yönelik mesajlarıyla TBMM'nin ilerleyen günlerdeki gündemine de ışık tutacağı bildirildi.

GRUP TOPLANTILARI İLE BAŞLAYACAK

Öte yandan Meclis'in ilk mesai haftasında CHP, MHP, DEM Parti ve İYİ Parti grupları da seçim sonrası ilk grup toplantılarını yapacak. Seçim sonrasında istifaların yaşanmasının beklendiği ve CHP'nin dışarıdan bir vekil desteği ile ayakta duran Saadet Partisi grubununsa şimdilik toplantı yapması beklenmiyor. Öte yandan İYİ Parti'nin seçim sonrasındaki ilk meclis grubu toplantısına katılımın hangi düzeyde kalacağı ve yönetimdeki isimlerden kimlerin toplantılarda yer alacağı merak konusu oldu.

MECLİS YOĞUN MESAİ İLE AÇILIYOR

TBMM'nin gündeminde bayram sonrasında yoğun çalışma takvimi yer alacak. Enerji ve turist rehberliği alanlarında düzenlemeler içeren iki kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Yeni anayasa ve içtüzük değişikliği konusunda partiler arası görüşme trafiğinin başlaması, kripto varlıklara ilişkin yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması öngörülüyor.

BAYRAM TEMİZLİĞİ

TBMM'de Ramazan Bayramı öncesinde hummalı temizlik çalışması yapılarak Meclis'in tüm alanları milletvekillerinin kullanımına hazır hale getirildi. Meclis yerleşkesinde bulunan binaların camları ve yüksek bölümler, dağcılık eğitimi almış profesyonel ekipler tarafından silinerek temizlendi. Önceki yıllarda bu temizlik vinç yardımıyla yapılıyordu.

  • Erdoğan grup toplantısı
  • OVP açıklamaları
  • Yeni Anayasa çalışmaları

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