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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milanoviç ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ve Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi.

AA21 Eylül 2021 Salı 19:15 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 20:18
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Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAHOR GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi.

Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da hazır bulundu.

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