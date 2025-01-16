Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı onuruna yemek verdi

<p>Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.</p><img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/01/16/cumhurbaskani-erdogan-gaz-391_2-43.jpg'/> Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir<img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/01/16/turkiye-ile-mogolistan-ar-101_2-43.jpg'/> Türkiye ile Moğolistan arasında 10 anlaşma imzalandı<img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/01/16/emine-erdogan-mogolistan--622_2-43.jpg'/> Emine Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanının eşi Luvsandorj ile görüştü