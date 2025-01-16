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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa onuruna yemek verdi.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 20:43 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı onuruna yemek verdi
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

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