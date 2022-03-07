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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA7 Mart 2022 Pazartesi 22:19 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 22:37
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaşanan son gelişmeler ile insani yardım ve tahliye konuları ele alındı.

Barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirten Erdoğan, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının perşembe günü Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştireceği görüşmenin barışa giden yolda önemli bir eşiğin aşılmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

  • Başkan Erdoğan
  • Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu
  • erdoğan

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