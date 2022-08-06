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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulunun açılışını yaptı.

AA6 Ağustos 2022 Cumartesi 20:33 - Güncelleme:
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Erdoğan, "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni" ile "TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni" için geldiği Kocaeli'de, Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulunun açılış törenine katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, hafızlık öğrencileri ilahi seslendirdi.

Daha sonra Erdoğan, "Dualar yapıldı, dolayısıyla biz şimdi sadece kurdeleyi keseceğiz. Makaslar da bugünün hatırasına bizlerde kalacak. Ya Allah bismillah." ifadelerini kullanarak, öğrencilerle okulun açılış kurdelesini kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda kendisine "Tayyip dede" diye seslenen bir çocuğa da bebek hediye etti.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da katıldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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