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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Duda, Erdoğan ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA10 Şubat 2022 Perşembe 16:53 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 17:05
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya nezaketi ve iyi dilekleri için teşekkür etti.

İki ülke ilişkilerini güçlendirecek hususların ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Polonya ilişkilerini her alanda daha da geliştirmek, stratejik ortaklığı "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" mekanizmasının tesisiyle taçlandırmak istediklerini ifade etti.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimi yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Türkiye olarak tansiyonun düşürülmesi amacıyla girişimlerini sürdürdüklerini kaydetti.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Polonya Cumhurbaşkanı Duda

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