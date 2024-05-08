Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya ve Romanya heyetlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Milli Güvenlik Bürosu Başkanı, Devlet Bakanı Jacek Siewiera ve Romanya Cumhurbaşkanlığı Milli Güvenlik Danışmanı Ion Oprişor'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede ülkeler arasındaki iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi, Ukrayna-Rusya ve İsrail-Filistin gerilimlerinde gelinen son aşama ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Milli Güvenlik Bürosu Başkanı, Devlet Bakanı Jacek Siewiera ve Romanya Cumhurbaşkanlığı Milli Güvenlik Danışmanı Ion Oprişor'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede ülkeler arasındaki iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi, Ukrayna-Rusya ve İsrail-Filistin gerilimlerinde gelinen son aşama ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye'nin Ukrayna'ya yönelik yaklaşımının Polonya ve Romanya ile uyumlu olduğunu, Ukrayna-Rusya savaşında aradan geçen zamana rağmen barışın tesisi konusunda ilerleme sağlanamadığını, her iki tarafa onurlu çıkış yolu sunacak bir kapının açılması gerektiğini, Rusya'nın dahil edilmediği tek taraflı barış girişimlerinin başarı şansının zayıf olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı soykırımın bilançosunun ağır olduğunu, yaşananların güvenlik sınavı olduğu kadar bir insanlık imtihanı anlamına geldiğini, Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail'in katliamın dozunu artırdığını, Ukrayna için savunulan ilke ve kuralların Gazze için de geçerli olması gerektiğini ifade etti. NATO'nun Washington zirvesinden Türkiye'nin beklentileri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan; bunların NATO içinde dayanışmanın eksiksiz sağlanması, müttefiklerin özellikle savunma yatırımı ve ticaretinde birbirlerine kısıtlama uygulamaması, NATO-Avrupa Birliği iş birliği bağlamında Türkiye'yi dışlama çabalarından vazgeçilmesi olduğunu belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti."