Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad liderler düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. TSİ 12.45 sıralarında havalimanına inan Erdoğan daha sonra zirve alanına hareket etti. Erdoğan, zirve alanında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Riyad'da 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılıyor. pic.twitter.com/m60jtN51ql — Star Gazetesi ���� (@stargazete) November 11, 2023

İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerin liderlerinin yanı sıra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da katıldığı zirvede İsrail'in, Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapması beklenen zirvede İslam aleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RİYAD'DA LİDERLERLE AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da düzenlenen 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nde liderler ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Liderler, karşılama törenin ardından zirve öncesinde aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, solunda ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da... İslam İş Birliği Teşkilatı Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekildi. pic.twitter.com/cuNoGo4rUd — Star Gazetesi ���� (@stargazete) November 11, 2023

ESAD, 12 YIL SONRA İLK KEZ ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİ'NE KATILMIŞTI

Suriye'nin Arap Birliği üyeliği, ülkede 2011 yılında başlayan iç savaşta Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetim karşıtı eylemcilere yönelik baskı ve şiddetli müdahale emri vermesinin ardından askıya alınmıştı. Arap Birliği üyesi 22 ülkenin dışişleri bakanlarının 7 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlediği toplantıda Suriye'nin birliğe dönmesi yönünde aldıkları kararın ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, 10 Mayıs'ta Esad'ı zirveye davet etmişti. Esad 'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Mayıs ayında gerçekleştirilen Arap Birliği Zirvesi'ne 12 yıl sonra ilk kez katılmıştı.