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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu.

AA24 Nisan 2021 Cumartesi 21:40 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 21:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden Selimiye Mahallesi'ndeki Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğüne geçti.

Burada sağlık çalışanlarıyla orucunu açan Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.

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