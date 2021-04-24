Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden Selimiye Mahallesi'ndeki Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğüne geçti.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/04/24/4bb903f48657d0fe5ed1a76a264ea346.jpg'/><p>Burada sağlık çalışanlarıyla orucunu açan Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/04/24/2998a3312626be78f25d55bc5e52e800.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/04/24/ee275ecf0354f50775722648497d9258.jpg'/>