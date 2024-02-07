Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da: Bütün oyunları ve hesapları bozmaya var mıyız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nın yapılacağı 11 Nisan Kapalı Spor Salonu önündeki vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Bütün oyunları ve hesapları bozmaya var mıyız?

* 31 Mart şimdiden Şanlıurfa için, Türkiye için hayırlı olsun.

* Şu kalan süre içerisinde ben inanıyorum ki Şanlıurfa şanlı bir geçiş yapacak.

* Ne zaman Şanlıurfa'ya gelsek bu coşkuyu hep gördük. Ve siz oyun bozdunuz oyun.

* Aday tanıtımı sonrası Harran'a geçeceğiz. Konut teslim töreni yapacağız. Biz söz verdik mi yaparız

* Yerel yönetimlerde de inşallah merkezi yönetim olarak el ele vererek bu yolda yürüyeceğiz. Sakın oyunlara gelmeyelim. Biz oyunları bozarak buralara kadar geldik.

* 21 senedir hep burada bu hizmetleri verdik, veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.