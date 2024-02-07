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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da: Bütün oyunları ve hesapları bozmaya var mıyız?

Şanlıurfa'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bütün oyunları ve hesapları bozmaya var mıyız?' dedi.

7 Şubat 2024 Çarşamba 14:17 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da: Bütün oyunları ve hesapları bozmaya var mıyız?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nın yapılacağı 11 Nisan Kapalı Spor Salonu önündeki vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Bütün oyunları ve hesapları bozmaya var mıyız?

* 31 Mart şimdiden Şanlıurfa için, Türkiye için hayırlı olsun.

* Şu kalan süre içerisinde ben inanıyorum ki Şanlıurfa şanlı bir geçiş yapacak.

* Ne zaman Şanlıurfa'ya gelsek bu coşkuyu hep gördük. Ve siz oyun bozdunuz oyun.

* Aday tanıtımı sonrası Harran'a geçeceğiz. Konut teslim töreni yapacağız. Biz söz verdik mi yaparız

* Yerel yönetimlerde de inşallah merkezi yönetim olarak el ele vererek bu yolda yürüyeceğiz. Sakın oyunlara gelmeyelim. Biz oyunları bozarak buralara kadar geldik.

* 21 senedir hep burada bu hizmetleri verdik, veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.

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