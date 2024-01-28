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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Muhammed Evcin'in ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in Eskişehir'de ikamet eden ailesini ziyaret etti.

28 Ocak 2024 Pazar 18:56 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Muhammed Evcin'in ailesini ziyaret etti
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Erdoğan'ın, şehidin Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki evinde babası Nazif ve annesi Ferah Evcin'e başsağlığı dileğinde bulunduğu, şehit Evcin ve tüm şehitler için dua edildiği belirtildi.

Erdoğan'ın ziyaretinde AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından evin önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak sohbet etti, çocuklara hediyeler verdi.

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