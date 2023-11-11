İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2023 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,559
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1777.26
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak 'TRK' ile saat 09.30'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 09:38 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
ABONE OL

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Riyad'a gitti.

- ZİRVENİN GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere düzenlenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak.

Zirvede İslam dünyasının temsilcilerinin, gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Zirve oturumunda hitapta bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.