Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Yurt içinde ve yurt dışında canı pahasına mesai yapan medya mensuplarını selamlıyorum

Bu akşam anlamlı bir akşam zira Ramazan-ı Şerif'e adımımızı atıyoruz ilk teravih bu akşam icra edilecek, kılınacak

28 Şubat mezaliminin başta demokrasimiz olmak üzere Türkiye'nin sosyal ve siyasi hayatında açtığı derin yaralar hala tam olarak iyileşmedi. Nasıl bir baskı dönemi yaşandığını yeni nesil bilmiyor

28 Şubat postmodern darbesinin ülkemiz ekonomisine maliyeti 380 milyar dolardır.

Özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP'li siyasetçilerin 'Bitmedi şu mağduriyetiniz.' diyecek kadar küstahlaştıklarına şahit oluyoruz.

Bugün 28.yıl dönümü olan 28 Şubat'ın eğitimden siyasete, medyadan iş dünyasına nasıl bir baskı, zorbalık ve zulüm düzeni tesis ettiğini o karanlık dönemi yaşamayanlar tam manasıyla idrak edemiyor

Millet fakirleşirken dönemin darbe şakşakçısı kartel medyası ve elitist iş çevreleri ucuz kredilerle daha da zenginleşmiştir

28 Şubat sadece hak ve özgürlüklerde değil, ekonomide de çok büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Bunların sorumlusu sensin CHP. Siz yaptınız bunları.

İlk günden itibaren milletin oyu ile seçilen, millete hizmet etmeye çalışan nice isim gibi bizleri de yalnız bırakmadınız

Sayfasını, hesabını, köşesini ve kalemini ücreti mukabili kullanan gazeteci kılıklı kalemşörler dün olduğu gibi bugün de varlar

Yeni medya düzeninin eskinin imtiyazlılarını, seçkinlerini, halka rağmen halkçı jakobenlerini rahatsız ettiğini biliyoruz

Türkiye Yüzyılı'nın inşasında her bir vatandaşımızın emeğine, gayretine ve desteğine ihtiyacımız olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Bunu da öyle laf olsun diye değil tüm hüsnü niyetimizle dile getiriyoruz

Bizim ilk dört madde ile işimiz filan yok. Anayasamızda ilk dört madde şuanda neredeyse biz de yanındayız yolumuza da öyle devam ediyoruz

Artık yeni bir safhaya geçildi. Terör örgütünün bahaneleri ortadan kalktı

Önümüzde bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarının yıkılması hedefine giden yolda tarihi bir adım atma fırsatı vardır