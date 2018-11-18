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Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı'nın nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile Tuğçe Saatman'ın nikah şahitliğini yaptı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile Tuğçe Saatman'ın düğününe katılarak nikah şahidi oldu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da nikah törenine katıldı.
 

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