Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı'nın nikah şahidi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile Tuğçe Saatman'ın nikah şahitliğini yaptı.