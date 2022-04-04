Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tunus'taki gelişmeleri üzüntüyle karşılıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'taki gelişmeler ilişkin, 'Bu olayları demokrasinin lekelenmesi olarak görüyoruz. Türkiye olarak bu kritik süreçte dost ve kardeş Tunus'un ve Tunus halkının yanında olmaya devam edeceğiz.' dedi.
4 Nisan 2022 Pazartesi 19:13 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'taki gelişmeler ilişkin, "Tunus'taki gelişmeleri demokrasinin lekelenmesi olarak görüyoruz. Türkiye olarak bu kritik süreçte dost ve kardeş Tunus'un ve Tunus halkının yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.