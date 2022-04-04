Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tunus'taki gelişmeleri üzüntüyle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'taki gelişmeler ilişkin, "Tunus'taki gelişmeleri demokrasinin lekelenmesi olarak görüyoruz. Türkiye olarak bu kritik süreçte dost ve kardeş Tunus'un ve Tunus halkının yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.