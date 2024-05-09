İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2024 Perşembe / 2 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2228
  • EURO
    34,6544
  • ALTIN
    2394.18
  • BIST100
    10229.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, stratejik imkan ve kabiliyetlerini kullanmaktan geri durmayacaktır
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, stratejik imkan ve kabiliyetlerini kullanmaktan geri durmayacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ülkemize yönelik dışlayıcı politikalar karşısında Türkiye, stratejik imkan ve kabiliyetlerini kullanmaktan geri durmayacaktır' dedi.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 11:36 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, stratejik imkan ve kabiliyetlerini kullanmaktan geri durmayacaktır
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Schuman Deklarasyonu'nun yayımlandığı 9 Mayıs'ın Avrupa Günü olarak tescillenmesi münasebetiyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına şu ifadeler yer aldı;

"Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nun yayımlandığı 9 Mayıs, Avrupa Birliği'ne (AB) adaylık statümüzün tescil edildiği 1999 yılından bu yana ülkemizde de "Avrupa Günü" olarak idrak edilmektedir.

9 Mayıs Avrupa Günü, sadece Avrupa'nın siyasi ve ekonomik birliğinin başlangıcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda onlarca yıl süren ortak çabanın meyvesi durumundaki barışın ve istikrarın anılmasına da imkân sağlamaktadır.

Ancak, küresel düzeyde ve yakın bölgemizde yaşanan savaşlar, çatışmalar, terör eylemleri, düzensiz göç ve iklim değişikliği gibi birçok meydan okuma, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Kıtası'nda da düzeni tehdit etmektedir.

Kıta genelinde giderek tırmanan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılık, Avrupa'da hayatlarını sürdüren insanlarımız ve göçmenler için en büyük endişe kaynaklarından biridir. Avrupa Türk Toplumu'na yönelik ayrımcılık ve nefret suçları günden güne olağan hale gelmektedir.

Bugüne kadar 15 bini çocuk toplam 35 bin Filistinlinin katledildiği Gazze krizi bağlamında bazı Avrupa kurumlarının ve ülkelerinin izlediği politikalar ise Avrupa değerlerine yönelik inancın sarsılmasına sebep olmuştur.

Avrupa'yı ve müşterek coğrafyamızı etkileyen krizler, çatışmalar ve savaşlar çözümsüzlüğe mahkûm oldukça, bu değerlerin sorgulanması artarak devam edecektir.

Mevcut jeopolitik konjonktürde, AB'nin, geniş Avrupa coğrafyası ve Akdeniz Havzası'nda kapsayıcı, işbirliğini önceleyen ve adaletli politikalar izlemesi, Kıtamızın geleceği açısından her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Genişleme politikasının ivme kazandığı bu kritik dönemeçte, ülkemiz ve AB'nin, ilişkilerinin temeli olan katılım müzakereleri dahil, her alanda işbirliğini geliştirmesi ve daha sağlam bir zemine oturtmasının vakti çoktan gelmiştir. AB'nin ülkemizle ilişkilerini ahde vefa ilkesi çerçevesinde adil ve sonuç odaklı bir yaklaşımla yürütmesi, ilişkilerimizi çıkmaza sokan politika ve söylemlerden kaçınması hayati öneme sahiptir.

Avrupa Birliği'nin küresel güç olmasını da olumsuz anlamda etkileyen ülkemize yönelik dışlayıcı politikalar karşısında, Türkiye, sahip olduğu stratejik imkân ve kabiliyetlerini kullanmaktan ve geliştirmekten geri durmayacaktır.

Türkiye olarak, gelecekte daha müreffeh, daha dayanışmacı, daha açık, ülkemizin hak ettiği yeri aldığı bir Avrupa tablosu için birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim.

Bu düşüncelerle, vatandaşlarım başta olmak üzere tüm Avrupalıların 9 Mayıs Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.