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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi düşmanlaştırarak hiçbir yere varamazsınız

Ankara'da “Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı” katılımcılarına hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bizi ve ülkemizi hedef alanlara şunu hatırlatmakta fayda görüyorum, Türkiye'yi düşmanlaştırarak hiçbir yere varamazsınız. Antisemitik lekesi bize yapışmaz' dedi.

2 Mayıs 2024 Perşembe 14:17 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi düşmanlaştırarak hiçbir yere varamazsınız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı" katılımcılarına hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Bizler çalışmalarının merkezine istişareyi yerleştirmiş bir hareketiz. Uluslararası Demokratlar Birliği'mizin bu güzel programını ortak akla verilen önemin bir sembolü olarak görüyoruz.

* Özellikle kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı, ayrımcılık hatta antisemitizmle mücadelede en ön saflarda yer aldık.

* Yurt dışında yaşayan onlarca vatandaşını ırkçı teröre kurban vermiş bir ülke olarak bu menfur hadiseler karşısında sessiz kalamayız.

* Bugün Türk ve Müslüman nefretinden beslenen Neonazi terörü, insanlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutlara ulaşmıştır.

* Aşırı sağcı akımların kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet tarafından himaye edilmesi, Batı demokrasileri adına tam bir faciadır, utançtır, skandaldır.

* Zalime zalim, mazluma mazlum demeye devam ediyoruz. Yıllardır bize demokrasi ve özgürlük dersi veren Batılı yöneticilerin, Gazze katliamlarında takındığı ikiyüzlü politikaları ibretle takip ediyoruz.

* Sağa sola insan hakları karnesi düzenleyenler, 15 bini çocuk toplam 35 bin Filistinlinin ölümünü sadece seyrettiler.

* Şahsımızı ve ülkemizi hedef alan kampanyaların son dönemde artması tesadüf değil. Bu kampanyaların tek bir hedefi var, o da bizi ve Türkiye'yi susturmak.

* Türkiye sadece İslam ve yabancı karşıtlığı meselesinde değil 7 aydır devam eden Gazze krizinde de dirayetli ve cesur bir duruş sergilemiştir.

* Bizi ve ülkemizi hedef alanlara şunu hatırlatmakta fayda görüyorum, Türkiye'yi düşmanlaştırarak hiçbir yere varamazsınız. Antisemitik lekesi bize yapışmaz.

* İsrail'in Gazzeli kardeşlerimize uyguladığı soykırımı daima gündemde tuttuk. Küresel siyonist lobinin tüm baskılarına rağmen bu tavrımızı koruyoruz.

* Batı demokrasisinin sınırlarını İsrail'in menfaatleri çizmektedir. İsrail'in çıkarına dokunan her şey bunların gözünde antidemokratiktir, antisemitiktir.

* İslam düşmanlığına, yabancı karşıtlığına ve kültürel ırkçılığın her çeşidine nasıl karşıysak antisemitizmi de aynı şekilde reddediyoruz.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Demokratlar Birliği
  • Eğitim Çalıştayı

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