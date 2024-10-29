Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ Merkez Yerleşkesi'nde 'T625 Gökbey Helikopter Teslimat Töreni'ne katıldı.

Törende konuşma yapan Erdoğan, "TUSAŞ şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Aziz şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine onların fedakarlıklarıyla, onların hatıralarıyla hamdolsun vatanımızda huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. Hainlere inat, daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz diyerek bu milletin yiğitliğini, korkusuzluğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan eden TUSAŞ'ın siz kahramanlarına, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu tür hain saldırılar, terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, bizi yolumuzdan geri çeviremez.Ülkemize yönelik terör tehdidini kaynağında bertaraf etme noktasında asla rehavet içinde değiliz" dedi.

GÖKBEY'E ŞEHİT MÜHENDİSİN ADINI YAZDI

Törende yaptığı konuşmanın ardından Helikopterin burnuna imzasını atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ şehidi başmühendis Zahide Güçlü Ekici'nin de adını yazdı.

T625 Gökbey envantere girdi... Başkan Erdoğan: Hainlere inat daha fazla çalışacağız