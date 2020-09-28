28 Eylül 2020 Pazartesi 14:15 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 14:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu'nda konuşuyor

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI....

*Ermenistan’ı kınıyorum, Azerbaycan’ın yanındayız

*Ermenistan işgal ettiği toprakları terk etmeli. Bunun dışında bir çözüm yok.



*İşgal edilen topraklar Azerbaycan’ın toprakları. 1 milyona yakın insan topraklarından uzak yaşıyor.

*Artık hesap vakti geldi diyen Azerbaycan kendi göbeğini kendi kesmek zorunda kalmıştır.

*Yaşanan gelişmeler, bölgede nüfuz sahibi tüm ülkelere gerçekçi ve adil çözüm yöntemlerini devreye sokmaları konusunda bir fırsat tanımıştır

*Akdeniz’de yapılan her hamle, atılan her adım ülkemizin güvenliğine doğrudan etki ediyor

*Türkiye bir Akdeniz ülkesidir. Biz burada misafir değil ev sahibiyiz