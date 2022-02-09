Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içeren 64 paylaşımla ilgili soruşturmalar sürüyor

AA 9 Şubat 2022 Çarşamba 10:50 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 10:50

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içeren 64 paylaşımla ilgili Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Samsun, Şırnak, Tekirdağ ve Karaman Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

Yapılan işlemler sonrasında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. 3 kişi gözaltı sonrası serbest bırakıldı, 23 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Ayrıca yurt dışında yaşadığı belirlenen 6 kişi hakkındaki işlemler tamamlandı. Bu kişilerden Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diğer kişilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik işlemler devam ederken yeni paylaşımların tespiti ise sürüyor.