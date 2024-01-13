Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde bir askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Çatışmada, Muğla Köyceğiz ilçesi Köyceğiz Mahallesinden Piyade Üsteğmen Mutlu Duran'ın yaralandığı öğrenildi. Saldırı esnasında şarapnel parçalarına maruz kalan Duran, Van 100. Yıl Hastanesinde tedaviye alındı. Nişanlı olan Duran'ın, ameliyattan sonra durumunun iyi olduğu ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YARALI ÜSTEĞMEN DURAN'IN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı komutanın amcası, annesi ve nişanlısı ile görüşerek, Üsteğmen Duran'ın durumu hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, görüşmede, aileye geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti.

AK PARTİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR ADAYI AYAYDIN YARALI ASKERİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Köyceğizli Üsteğmen Mutlu Duran'ın Köyceğiz'deki ailesini ziyaret etti.

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, bugün yapılması planlanan tanıtım toplantısının şehit haberleri nedeniyle ertelenmesinin ardından Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın Köyceğiz ilçesindeki ailesini ziyaret etti.



Ayaydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde yaşanan çatışmada yaralanan Köyceğizli kahramanımız Üsteğmen Mutlu Duran'ın ana ocağını ziyaret ettik ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Cumhurbaşkanımız da yaptığımız ziyarete eksik olmasın telefonla katılarak aileye geçmiş olsun dileklerini bizzat iletti. Üsteğmenimizin nişanlısı ile de konuşan Cumhurbaşkanımız 'Son zamanlarda terörle ciddi mücadele içindeyiz. Ama yanlarına bırakmıyoruz. Merak etmeyin misli ile cevap veriyoruz, kahramanımız bize emanet. Sağlığına, siz sevenlerine bir an önce kavuşturacağız' dedi" ifadelerini kullandı.