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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 11:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Atina'ya geldi.

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