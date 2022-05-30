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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. İki lider görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki son gelişmeleri ele aldı.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 21:14 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin devamı için şu ana kadar her türlü çabayı sergilediklerini, bundan sonra da arabuluculuk dâhil, ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirterek tarafların ve Birleşmiş Milletler'in iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi'ne katılmaya ve merkeze İstanbul'da ev sahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • telefon görüşmesi

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