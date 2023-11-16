İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2023 Perşembe / 4 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6889
  • EURO
    31,2527
  • ALTIN
    1825.86
  • BIST100
    7759.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler: Kardeşliği Türkiye'den gördük
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler: Kardeşliği Türkiye'den gördük

Gazze'den Türkiye'ye getirilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan kanser hastaları, kendilerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Gerçek anlamda kardeşliği Türkiye'den gördüklerini belirten kadın hasta İnşallah sizler de bir gün Kudüs'e gelirsiniz, bu iyiliklerinizin karşılığını bizler de sizlere orada eda etme fırsatı buluruz. Gazze halkı sizleri unutmayacaktır.' ifadelerini kullandı.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 17:27 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler: Kardeşliği Türkiye'den gördük
ABONE OL

Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesine gelen Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanser hastalarından 17 yaşındaki Mahmud Kadir İbrahim Ebu Neda'yı ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Neda, Filistin'in çok zor bir dönemden geçtiğini, Gazze'de yaşama ümitlerinin kalmadığını belirterek, bütün gelecek planlarının Gazze ile beraber yıkıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret

Gazze'deki Türk Hastanesinin saldırı sonucu yıkıldığını, Gazze'den apar topar ayrılmak zorunda kaldıklarını anlatan Neda, İsrail'in saldırılarında kız kardeşinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Neda, cep telefonundan Türkiye'den bir şef ile yemek yaptıkları anlara ilişkin fotoğrafı da gösterdi.

"İNŞALLAH BİR GÜN KUDÜS'E GELİRSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer hastaları da ziyaret edip "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Gerçek anlamda kardeşliği Türkiye'den gördüklerini belirten kadın hasta, "İnşallah sizler de bir gün Kudüs'e gelirsiniz, bu iyiliklerinizin karşılığını bizler de sizlere orada eda etme fırsatı buluruz. Gazze halkı sizleri unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bir başka kadın hasta da çabaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Bombardıman altında hastaneye gidip kürüme devam etmek istedim. Doktor, 'Eğer gelmezsen bu, senin için hiç iyi olmayacak' demişti. Rabb'im sizi korusun inşallah. Tüm halklara lider ve onur kaynağı olarak Rabb'im sizleri baki etsin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'de hastalar için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.