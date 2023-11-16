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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den çıkarılarak Türkiye'ye getirilen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavilerine devam edilen Gazzeli kanser hastalarını ziyaret ediyor.

16 Kasım 2023 Perşembe 13:02 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret
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Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan iki uçak, Türkiye'ye geldi. Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden uçaklar, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılarak, El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen ve Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklara yerleştirilen hastaları, Esenboğa Havalimanında sağlık ekipleri karşıladı.

Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklardan ambulanslara nakledilen 27 hasta, Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GAZZELİ HASTALARA ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen ve tedavilerine burada devam edilen 27 Gazzeli kanser hastasını, şehir hastanesinde ziyaret ediyor.

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