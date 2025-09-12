İSTANBUL 28°C / 21°C
  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül darbesinin 45. yılına ilişkin paylaşım: Asla unutmayacağız
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül darbesinin 45. yılına ilişkin paylaşım: Asla unutmayacağız

12 Eylül darbesinin 45. yılına ilişkin paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, binlerce vatandaşımızın işkence gördüğü, idamla yargılandığı, acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız' dedi.

12 Eylül 2025 Cuma 16:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül darbesinin 45. yılına ilişkin paylaşım: Asla unutmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından, 12 Eylül askeri darbesinin 45. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

Demokrasi tarihimizin kara bir lekesi olan 12 Eylül Askerî Darbesi'nin üzerinden 45 yıl geçti... Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, binlerce vatandaşımızın işkence gördüğü, idamla yargılandığı, acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız. Darbelerle, muhtıralarla, sokak olaylarıyla Türkiye'nin istikbaline kurulan tuzakları hafızalarımızda hep diri tutarken bir daha benzer tablolarla karşılaşmamak için de gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Bir daha ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının demokrasi dışı yöntemlerle kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz.

