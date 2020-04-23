Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı

AA 23 Nisan 2020 Perşembe 19:39 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 19:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki: Hakimiyet bilakayduşart milletindir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki;



Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir. pic.twitter.com/qcXLY0Sgvp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 23, 2020

Erdoğan'ın iletisindeki videoda ise TBMM'nin açılışı ve 15 Temmuz darbe girişimine direnen halkın görüntüleri yer aldı.



