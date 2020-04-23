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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla sosyal medya paylaşımından paylaşımda bulundu.

AA23 Nisan 2020 Perşembe 19:39 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 19:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki: Hakimiyet bilakayduşart milletindir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın iletisindeki videoda ise TBMM'nin açılışı ve 15 Temmuz darbe girişimine direnen halkın görüntüleri yer aldı.


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