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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 35 bin atama müjdesi

İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atama bekleyen binlerce vatandaşa müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz' dedi.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 17:10 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 35 bin atama müjdesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama bekleyen sağlık çalışanı adaylarına müjde verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ATAMA MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümete gelirken milletimize sizlere söz vermiştik. Ülkemizi eğitim, sağlık, adalet, güvenlik üzerinde yükselteceğiz. Buna ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal desteklere pek çok başlığı ekledik. 21 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Eğitim dedik, okullarımızın neredeyse tamamını yeniden inşa ettik. Evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için 800 bin yeni öğretmen atadık. Darbecilerin yıktığı mesleki eğitim sistemini yeniden ayağa kaldırdık. Şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üzerinde seviyeye taşıdık. " dedi.

Atama müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "310 bini doktor olmak üzere 1.5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha kamuya alıyoruz. 2.5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın evine götürdük." ifadelerini kullandı.

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