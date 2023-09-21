Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) 13. Türkiye Yatırım Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ABD geçen yıl en fazla ihracat yaptığımız 2'nci, en fazla ithalat yaptığımız 5'inci ülke oldu. 2022 sonunda ikili ticaret hacmimiz 32 milyar doları geçti.

Türkiye olarak son 21 yılda ekonomiden ticarete, savunma sanayiden altyapı yatırımlarına büyük bir başarısı hikayesi yazdık. Yaptığımız reformlar sayesinde ülkemiz, son 20 yılda 252 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım çekti. Türk iş çevrelerinin Amerikan ekonomisine yaptığı katkılarda azımsanmayacak bir seviyeye ulaşmıştır.

İstanbul Finans Merkezi ile ülkemizi finans ve katılım finans alanında global bir merkeze dönüştürmek istiyoruz.

Bayrak taşıyıcımız THY, 121 ülkeden toplam 342 destinasyona uçuş gerçekleştiriyor. Salgının etkisinin azalmasıyla 2022 yılında 1 milyonun üzerinde Amerikalı turisti ülkemizde ağırladık.

2026 sonunda tarihimizde ilk kez 1.3 trilyon milli gelire ulaşacağız.

Yaptığımız reformlar sayesinde, ülkemiz son 20 yılda 252 milyar doların üzerinde uluslararası yatırım çekti. Türkiye'nin küresel yatırımlardaki payı 2022'de %1,3'dür. ABD'den Türkiye'ye 14,4 milyar dolar yatırım girişi oldu.

Seçimler sonrasında ülkemizin ekonomik istikrarına olan güvenin pekiştiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz.

(ABD ile) Savunma sanayisi alanındaki işbirliğimizin geliştirilmesinin önüne çıkarılan engellerin bir an evvel ortadan kaldırılmasını bekliyoruz.

(Orta Vadeli Program) Ekonomik büyümeden taviz vermeden maliye ve gelir politikalarının araçlarını uygulayarak enflasyonu artıran unsurları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.