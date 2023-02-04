Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı jest! Genç kız gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nin ardından Nazilli ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Belediye Meydanı'ndan toplanan coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kendisini görünce gözyaşlarını tutamayan Pınar Ersoy'a üzerine taktığı poşuyu hediye etti.
Hediye aldığı yağlığı ömrü boyunca saklayacağını ifade eden Pınar Ersoy, "Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Sanırım Cumhurbaşkanımız sevgimi hissetti. Ona sevgimi hissettirdim sanırım. Yanına gidemediğim için bana bunu gönderdi. Onu çok seviyorum hep kalbimde olacak ve bunu ömrüm boyunca saklayacağım" dedi.