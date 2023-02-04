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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı jest! Genç kız gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini görünce gözyaşlarını tutamayan genç kızın sevgisini karşılıksız bırakmadı. Erdoğan, üzerine taktığı poşuyu genç kıza hediye etti. Poşuyu teslim alan kız ise gözyaşlarını tutamayarak büyük sevinç yaşadı.

IHA4 Şubat 2023 Cumartesi 19:48 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı jest! Genç kız gözyaşlarını tutamadı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nin ardından Nazilli ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Belediye Meydanı'ndan toplanan coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kendisini görünce gözyaşlarını tutamayan Pınar Ersoy'a üzerine taktığı poşuyu hediye etti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAYARAK BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Erdoğan'ın konuşması sırasında sesini duyurmak için yoğun çaba sarf eden Pınar Ersoy, konuşma sonunda çalan "Duyanlara duymayanlara" parçasını gözyaşlarıyla eşlik etti. Genç kızın sevgisini fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ise üzerine taktığı ve adının yazılı olduğu poşuyu hayranına hediye ederek sevgisine karşılık verdi. Poşuyu teslim alan Ersoy ise gözyaşlarını tutamayarak büyük sevinç yaşadı.

"ÇOK MUTLUYUM, ÇOK HEYECANLIYIM"

Hediye aldığı yağlığı ömrü boyunca saklayacağını ifade eden Pınar Ersoy, "Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Sanırım Cumhurbaşkanımız sevgimi hissetti. Ona sevgimi hissettirdim sanırım. Yanına gidemediğim için bana bunu gönderdi. Onu çok seviyorum hep kalbimde olacak ve bunu ömrüm boyunca saklayacağım" dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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  • poşu

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