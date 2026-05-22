  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomik istikrar mesajı: Bölgenin güvenli limanı Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomik istikrar mesajı: Bölgenin güvenli limanı Türkiye

22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son yıllarda finansal sistemlerde yaşanan dijital dönüşüm fırsatların yanı sıra, tehditleri de beraberinde getirmektedir. Ülkemizin bölgesinin güvenli limanı olduğu bu süreçte bir kez daha görünmüştür. İktidar olarak önümüzdeki dönemde ülkemizin bu müstesna yönünü daha da güçlendirmekte kararlıyız.' ifadelerini kullandı.

22 Mayıs 2026 Cuma 17:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Dijital teknolojilerin ve yapay zekanın diğer alanlar gibi finansal piyasalarını da dönüştürdüğü bir önemi ve dönemi yaşıyoruz.

Devlet olarak İstanbul'u küresel bir finans ve cazibe merkezi yapmak için yoğun bir mesai harcadık ve harcıyoruz.

Son yıllarda finansal sistemlerde yaşanan dijital dönüşüm fırsatların yanı sıra, tehditleri de beraberinde getirmektedir.

Sosyal medya vasıtasıyla yayılan manipülatif işlemleri dünya genelinde endişe verici seviyelere ulaştı.

Bir ülkenin sermaye piyasaları ne kadar güçlüyse; üretim kapasitesi, teknoloji yatırımları, girişimcilik ruhu ve rekabet gücü de o kadar kuvvetli olur.

Sahte yatırım tavsiyeleri, dijital dolandırıcılık ve daha nicesi yalnızca bireyleri değil finansal sistemleri de tehdit eder boyuta varmıştır.

