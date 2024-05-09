İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2024 Perşembe / 2 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2718
  • EURO
    34,8684
  • ALTIN
    2419.69
  • BIST100
    10268.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı: Yıl ortasından itibaren düşüş eğilimine girecek
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı: Yıl ortasından itibaren düşüş eğilimine girecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'MÜSİAD'ın Türkiye'nin Gücü Ödülleri' için yayınladığı mesajda, 'Enflasyonun özellikle yıl ortasından itibaren düşüş eğilimine gireceğine inanıyoruz.' ifadelerine yer verdi.

9 Mayıs 2024 Perşembe 19:46 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı: Yıl ortasından itibaren düşüş eğilimine girecek
ABONE OL

MÜSİAD'ın ikincisini düzenlendiği Türkiye'nin Gücü Ödülleri bu akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde sahiplerini bulacak. Jüri özel ödülüyle birlikte 10 farklı kategoride ödüller çok sayıda siyaset sanat akademi ve iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek törende sahiplerine takdim edilecek.

"ENFLASYON YIL ORTASINDAN İTİBAREN DÜŞÜŞE GİRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'MÜSİAD'ın Türkiye'nin Gücü Ödülleri' için bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Enflasyonun özellikle yıl ortasından itibaren düşüş eğilimine gireceğine inanıyoruz. Hayat pahalığıyla mücadelemizi bir tarafında denetimlerin, diğer tarafında tedbir ve düzenlemelerin olduğu çift kulvarlı bir şekilde yürütüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.