Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esenler'e teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğduğumuz günden beri havasını soluduğumuz, suyunu içtiğimiz, her anını tüm bedenimiz ve ruhumuzla yaşadığımız İstanbul'u her köşesiyle ayrı seviyoruz. Teşekkürler Esenler." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında törene ait fotoğraflara da yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİR AİLENİ EVİNE MİSAFİR OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından projedeki örnek daireyi gezerek incelemelerde bulundu. Erdoğan, hak sahiplerinden bir ailenin daveti üzerine evlerine misafir oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.

Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, bir ailenin daveti üzerine evlerine misafir oldu" ifadeleri kullanıldı.

