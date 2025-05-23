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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: İspanya onurlu bir duruş sergiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı dirayetli ve onurlu bir duruş sergilediğini ifade etti.

23 Mayıs 2025 Cuma 17:59 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: İspanya onurlu bir duruş sergiliyor
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacmini artırmak için çalışmaların sürdüğünü, iki ülkenin savunma sanayii ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

GAZZE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı dirayetli ve onurlu bir duruş sergilediğini, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması olduğunu, ortaya konacak ortak çabalar neticesinde Filistin'de zulmün son bulacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik hedefinde sapma olmadığını, üyelik sürecinin canlandırılması için Avrupa Birliği'nden yapıcı adım beklendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerine devam ettiğini, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul'da gerçekleşen görüşmelerde ele alınan esir değişimi gibi konuları, güven artırıcı önemli bir adım olarak gördüğünü, savaşın bitirilmesi için ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etti.

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