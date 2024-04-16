Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak açıklaması: Çok sayıda anlaşma imzalanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensupları ile bir araya gelerek soruları cevapladı.

Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde basın mensuplarıyla fotoğraf çektirdi. Erdoğan, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SAYIN PUTİN İLE SIK SIK TELEFON GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihinin netleşip netleşmediğine ilişkin soruya Erdoğan, "Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi. Bu konu da inanıyorum ki en kısa sürede netleşecektir." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ziyaretine ilişkin "Özellikle Irak tarafı bizim bu ziyaretimize çok önem veriyor. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız. Ziyaretimizin gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi. Su konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz. Bu konuyu onlarla çözmenin gayreti içinde olacağız. Onlar da zaten bu işi çözelim istiyorlar. Adımlarımızı bu istikamette atacağız. Bir de Türkiye'ye doğalgaz ve petrol akışı konuları var onları da ele almanın gayreti içerisinde olacağız. Bağdat ziyaretimizin ardından dönüşte Erbil'e de bir ziyaret yapabiliriz, oradaki yetkililerle de görüşmeler yapabiliriz. Arkadaşlarımız bu konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

"ÖĞRETMEN ATAMALARI UZAMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin soruyu, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz. Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." şeklinde yanıtladı.

ERDOĞAN'DAN ÖĞRETMEN ADAYLARINA MÜJDE#SONDAKİKA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirterek, Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarihin netleşmediğini açıkladı. Erdoğan ayrıca, "Öğretmen atamalarının fazla... pic.twitter.com/qbh88TT3bk — 24 TV (@yirmidorttv) April 16, 2024

"ÖZGÜR ÖZEL'E KAPIMIZ AÇIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?" sorusuna ise "CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz." karşılığını verdi.

"ERBİL'İ DE ZİYARET EDEBİLİRİM"

Konuşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Irak'a düzenleyeceği ziyarete ilişkin bilgi verdi. "Irak ziyaretinde çok sayıda anlaşma imzalanacak." diyen Başkan Erdoğan, "Türkiye-Irak ilişkilerini farklı bir zemine oturtacağız. Erbil'i de ziyaret edebilirim" dedi.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram sonrası diplomasi trafiğine ilişkin "Mesela Tanzanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek. Tanzanya, Afrika'nın önemli bir ülkesi. Bu nedenle onun Türkiye'ye gelişi çok çok önemli. Onlarla atacağımız adımlar diplomatik konuların yanında yatırımlar açısından da önemli fırsatları barındırıyor." açıklamasında bulundu.