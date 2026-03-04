İSTANBUL 13°C / 3°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran füzesine ilişkin net mesaj: Gerekli tüm uyarıları yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen Mehmetçik ile İftar programında önemli açıklamalarda bulundu. İran'dan Türk hava sahasına yönelen füzeye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün olduğu gibi NATO ile gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Gerekli tüm uyarılarımızı yapıyoruz' dedi.

4 Mart 2026 Çarşamba 19:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran füzesine ilişkin net mesaj: Gerekli tüm uyarıları yapıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen Mehmetçik ile İftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Elbette bu mübarek akşamda vatanı için, milleti için, bayrağı için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi, rahmetle yad ediyor, ruhları şad menzilleri mübarek mekanları inşallah cennet olsun diyorum.

Biz şehitlerin ölmediğine, aksine onların yaşadıklarını müjdeleyen bir dinin mensubuyuz. Şehitlerimizin aziz ruhları inşallah bize yol gösterecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği olan bordo berelilerimiz, başta terörle mücadele olmak üzere yurt içinde ve sınır ötesinde destan yazmışlardır.

Son 23 yılda her türlü engele ambargoya sabotaja ve ihanete rağmen yılmadan yorulmadan çalıştık kendimize inandık ve neticede bugün hayal dahi edilemeyen seviyelere geldik. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz. Bizi çekmek istedikleri tuzaklara düşmeden bu ülkeyi çocuklarımıza gurur duyacakları bir emanet olarak bırakacağız.

