Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Mahya Tepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Erdoğan, "Kahramanlıklarınız teröristlere fırsat vermiyor. Gözlerinizden öpüyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından o anları paylaştı.

�� Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan, Hakkari Mahya Tepe Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımızın ve ailelerinin #RamazanBayramı'nı tebrik etti pic.twitter.com/Q4IJbXOVNQ — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 21, 2023

Mehmetçiğin terörle mücadeledeki azmini vurgulayan Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Öncelikle sizin bu kahramanlıklarınız, bu üs bölgesinden birilerine bu terörist takımına buraları üst edinme imkanını vermedik. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun tabii bu vesileyle tüm şehitlerimize şu mübarek bayram sabahında ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im onları sevgili habibine komşu ettiği gibi bizleri de bu makama eriştirsin ve bizleri de inşallah sevgili habibine komşu eylesin sağ olun" dedi.

Cumhurbaşkanı, bayramı ailelerinden uzakta, üs bölgesinde geçiren askerlere görevlerinde başarılar diledi.