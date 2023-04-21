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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kato'daki askerlere bayram mesajı: Kahramanlıklarınız teröristlere fırsat vermiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kato Dağı'ndaki askerlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından o anları paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kahramanlıklarınız teröristlere fırsat vermiyor. Gözlerinizden öpüyorum.' ifadelerini kullandı.

21 Nisan 2023 Cuma 08:29 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kato'daki askerlere bayram mesajı: Kahramanlıklarınız teröristlere fırsat vermiyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Mahya Tepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Erdoğan, "Kahramanlıklarınız teröristlere fırsat vermiyor. Gözlerinizden öpüyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından o anları paylaştı.

Mehmetçiğin terörle mücadeledeki azmini vurgulayan Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Öncelikle sizin bu kahramanlıklarınız, bu üs bölgesinden birilerine bu terörist takımına buraları üst edinme imkanını vermedik. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun tabii bu vesileyle tüm şehitlerimize şu mübarek bayram sabahında ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im onları sevgili habibine komşu ettiği gibi bizleri de bu makama eriştirsin ve bizleri de inşallah sevgili habibine komşu eylesin sağ olun" dedi.

Cumhurbaşkanı, bayramı ailelerinden uzakta, üs bölgesinde geçiren askerlere görevlerinde başarılar diledi.

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