Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

28 Ocak 2022 Cuma 18:22 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 18:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 26.01.2022 tarihinde Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video aracılığıyla mesnetsiz isnatlarda bulunarak Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal etmiştir. Söz konusu açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Cumhurbaşkanına hakaret suçundan suç duyurusunda bulunulduğu gibi adı geçen aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır."